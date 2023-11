رايان غوسلينغ .. شاب وسيم بدأ مسيرته بالغناء وهكذا دخل مجال التمثيل

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجم رايان توماس غوسلينج المولود في 12 تشرين الثاني 1980 في أونتاريو، كندا، وهو ابن دونا (ويلسون)، سكرتيرة، وتوماس راي غوسلينج، بائع متجول.

كان رايان هو الثاني بين طفليهما، مع أخته الكبرى ماندي. انتقلت عائلة جوسلينج إلى كورنوال، أونتاريو، حيث نشأ رايان وتلقت والدته تعليمه في المنزل، التحق أيضًا بمدرسة جلادستون العامة ومدرسة كورنوال الجماعية والمهنية، حيث برع في الدراما والفنون الجميلة، انتقلت العائلة بعد ذلك إلى برلنغتون، أونتاريو، حيث التحق رايان بمدرسة ليستر بي بيرسون الثانوية.

قدم رايان نفسه لأول مرة كمغني في مسابقات المواهب مع ماندي، حضر اختبارًا مفتوحًا في مونتريال للمسلسل التلفزيوني "The Mickey Mouse Club" (The All New Mickey Mouse Club (1989)) في كانون الثاني 1993 وتغلب على 17000 ممثل طموح آخر للحصول على مكان في العرض، أثناء ظهوره في برنامج MMC لمدة عامين، عاش مع عائلة النجم جاستن تيمبرليك.

على الرغم من أنه لم يتلق أي تدريب رسمي على التمثيل، بعد MMC، انتقل جوسلينج إلى مهنة التمثيل، وظهر في المسلسل التلفزيوني Young Hercules (1998) وBreaker High (1997)، بالإضافة إلى أفلام The Slaughter Rule (2002)، وMurder. بواسطة أرقام (2002) و تذكر الجبابرة (2000).

جتذب اهتمامًا نقديًا جديًا لأول مرة من خلال أدائه دور اليهودي النازي الجديد في الفيلم المثير للجدل The Believer (2001)، والذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان صندانس السينمائي عام 2001. تم اختياره في الجزء من قبل الكاتب والمخرج هنري بين، الذي يعتقد أن تربية جوسلينج الصارمة أعطته البصيرة لفهم شخصية داني، التي تحول هوسها باليهودية التي ولد فيها إلى الكراهية، تم ترشيحه لجائزة الروح المستقلة كأفضل ممثل ذكر في عام 2002 عن هذا الدور وفاز بجائزة برج الحمل الذهبي من نقابة نقاد السينما الروسية.

بعد ظهوره في فيلم The Sleeper The Notebook (2004) في عام 2004، فاز جوسلينج بشرف مشكوك فيه حيث تم اختياره كأحد أفضل 50 عازبًا من قبل مجلة People. والأهم من ذلك أنه حصل على لقب نجم الغد في مؤتمر Show West لعام 2004 لعارضي الأفلام.

وصل جوسلينج إلى قمة مهنته بأدائه في فيلم Half Nelson (2006)، والذي حصل على ترشيح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل. وفي وقت قصير، أثبت نفسه كواحد من أفضل الممثلين في جيله، طوال العقد اللاحق، أصبح الثلاثة مهووسين بالإنترنت، ونجم شباك التذاكر، ومحبوبًا لدى النقاد، بعد أن كان عنوانه Blue Valentine (2010)، Crazy، Stupid، Love. (2011)، قيادة (2011)، أفكار مارس (2011)، المكان وراء أشجار الصنوبر (2012)، الرجال اللطفاء (2016) و لا لا لاند (2016). في عام 2017، قام ببطولة فيلم الخيال العلمي الذي طال انتظاره Blade Runner 2049 (2017)، مع هاريسون فورد، لدى رايان طفلان من شريكته الممثلة إيفا مينديز