أكرم حسني يحيي ذكرى وفاة والده برسالة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري أكرم حسني لوالده اثناء لعبه كرة قدم في نادي الزمالك قائلاً : "الذكرى السنوية الرابعة لوفاة أبي ولا أملك إلا أن أقول أحسنوا لمن تحبون فإن الشوق بعد الموت لايحتمل. . الله يرحمك يا حبيبي"، احياءً لذكرى وفاة والده الرابعة .

وكان قد أعلن موسم الرياض عن استعداده لعرض مسرحية جديدة بعنوان “تطبق الشروط والأحكام” بدءا من يوم 10 تشرين الثاني القادم.

المسرحية بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسيل عمران، ومن المفترض أن تقدم المسرحية على مسرح محمد العلي ببوليفارد الرياض.

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