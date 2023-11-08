مسلسل "روحي فيك" يتصدر تريند جوجل بعد عرض أولى حلقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر مسلسل "روحي فيك" تريند جوجل عقب عرض الحلقة الأولى والثانية التي تم عرضها أول أمس الإثنين، على شاشة قناة ON وعلى منصة Watch It.

والمسلسل مكون من 10 حلقات من مسلسل "55 مشكلة حب"، وتدور قصة "روحي فيك"، في إطار من الرعب والتشويق والإثارة، يتناول المسلسل قصة مهندسة ديكور غريبة الأطوار تدعى سحر ولديها شركة تشطيبات، تواجه العديد من المشكلات بسبب طبيعة شخصيتها.

المسلسل من إخراج محمد لطفي، تأليف مصطفى محمود وأحمد عثمان، ويشارك في البطولة عائشة بن أحمد، محمد الكيلاني، هلا السعيد، سمر مرسي، منذر رياحنة.