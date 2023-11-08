شكرا لقرائتكم خبر عن 17 عرضا مسرحيا بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح و8 عروض لأول مرة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض خلال فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوى 17 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم، تم اختيارها من 413 عرضا من أكثر من 57 دولة حول العالم تقدموا للمهرجان لمسابقات هذا العام، ويعرض خلال المهرجان في مسابقاته المختلفة 8 أعمال مسرحية تعرض لأول مرة عالميا هي : عرض Disappearing– بالغاريا ، وعرض طاهرة – الكويت ، وعرض Baesogoji (A pond in the Memory)– كوريا الجنوبية ، وعرض الاول من تشرين الاول – سلطنة عمان ، وعرض Phonix - منغوليا ، وعرض Palunko`s Wife - كرواتيا ، وعرض Aw-ThenticDeclanation - اليابان ، وعرض حجر صحي – مصر .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تتشكل اللجنة العليا لدورته الثامنة من الفنانة القديرة سميحة أيوب رئيسا شرفيا للمهرجان، والمايسترو نادر عباسي رئيسا للجنة العليا ، والمخرج الفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان ، والدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان ، والمنتج هشام سليمان الأمين العام للجنة العليا ، وعضوية كل من : الفنان الدكتور مجدي كامل ، الأستاذ الدكتور هشام عزمي رئيس المجلس الأعلى للثقافة ، المخرج الفنان عادل عبده ، الكاتب الصحفي وائل السمري ، السيناريست ضياء دندش والكاتب الصحفية والخبيرة السياحية أسماء سمير .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر العباسي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.



عروض مسرحية تعرض لأول مرة عالميا بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي (1)



عروض مسرحية تعرض لأول مرة عالميا بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي (2)



عروض مسرحية تعرض لأول مرة عالميا بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي (3)



عروض مسرحية تعرض لأول مرة عالميا بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي (4)



عروض مسرحية تعرض لأول مرة عالميا بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي (5)



عروض مسرحية تعرض لأول مرة عالميا بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي (6)



عروض مسرحية تعرض لأول مرة عالميا بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي (7)