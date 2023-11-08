سيلينا غوميز تتبرع لإغاثة الضحايا الفلسطينيين .. عبر شركتها الخاصة لمستحضرات التجميل

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت شركة مستحضرات التجميل التي تملكها النجمة الأميركية سيلينا غوميز عن تبرعها لصالح جهود إغاثة الفلسطينيين، في ظل تزايد عدد ضحايا الجيش الإسرائيلي على فلسطين.



وجاء في البيان التي نشرته الشركة : "نشعر بالأسى الشديد بسبب الصور والتقارير القادمة من الشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "لقد قُتل آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في الغارات الجوية الإسرائيلية، وشُرد ملايين المدنيين وتركوا دون إمكانية الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو الاحتياجات الأساسية الضرورية للبقاء، وعدد كبير من هؤلاء الضحايا هم من الأطفال. يجب حماية المدنيين الفلسطينيين".

وتابع: "ستقوم الشركة بتقديم التبرعات إلى جمعيتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليتين، وجمعية ميجان دافيد أدوم، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي تقدم الرعاية العاجلة على الأرض. وسنقوم أيضًا بالتبرع لليونيسف للمساعدة في توفير الإغاثة والموارد الطبية العاجلة لأطفال فلسطين".

وكانت سيلينا غوميز أعلنت اعتزالها مواقع التواصل الإجتماعي بسبب ما يحدث في فلسطين .

وأضافت سيلينا غوميز عبر خاصية الحالة : "أنا سآخذ استراحة، وأحذف حسابي على انستغرام.. أنا انتهيت... أنا لا أؤيد أيًا مما يحدث".

