- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - إنتشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي منقول عن صحيفة "كوريرو برازيلينس" البرازيلية أن عارضة الأزياء برونا بيانكاردي قررت الانفصال عن حبيبها اللاعب البرازيلي نيمار بعد أن خانها 92 مرة ليتضح ان الخبر مبالغ به.
فصحيح ان نيمار خان برونا عدة مرات منها خلال حملها بابنتهما الاولى الا ان الانفصال لم يتم وعدد الخبانات لم يصل الى هذا الرقم الكبير ولم يتخطى العشرة مرات حسب المعلومات المتداولة. ومع ذلك، هناك العديد من المتابعين الذين شجعوا برونا على القيام بهذه الخطوة نظرا الى ان نيمار ليس وفياً أبداً.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة إنفصال برونا بيانكاردي عن نيمار بعد أن خانها 92 مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.