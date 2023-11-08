حقيقة إنفصال برونا بيانكاردي عن نيمار بعد أن خانها 92 مرة

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي منقول عن صحيفة "كوريرو برازيلينس" البرازيلية أن عارضة الأزياء برونا بيانكاردي قررت الانفصال عن حبيبها اللاعب البرازيلي نيمار بعد أن خانها 92 مرة ليتضح ان الخبر مبالغ به.

فصحيح ان نيمار خان برونا عدة مرات منها خلال حملها بابنتهما الاولى الا ان الانفصال لم يتم وعدد الخبانات لم يصل الى هذا الرقم الكبير ولم يتخطى العشرة مرات حسب المعلومات المتداولة. ومع ذلك، هناك العديد من المتابعين الذين شجعوا برونا على القيام بهذه الخطوة نظرا الى ان نيمار ليس وفياً أبداً.