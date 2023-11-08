"نسخة مني" لـ كارول سماحة تحقق رقماً قياسياً جديداً

ميرنا وليد - بيروت - حققت الفنانة اللبنانية كارول سماحة قماً قياسياً في نسبة امشاهدة على أغنيتها الجديدة “نسخة مني” التي تخطت حاجز الـ 20 مليون مشاهدة بعد 4 أشهر فقط على طرحها. وكانت أغنية “نسخة مني” قد تصدرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً على موقع “يوتيوب” لفترة طويلة وسجلت نجاحًا قياسيًا بين مختلف الإصدارات الغنائية العربية في الفترة الأخيرة الماضية. يذكر ان العمل من ألحان الفنان محسن، وكلمات سليم عساف أما فكرة الكليب كانت بسيطة، تناسب أجواء الأغنية الرومانسية، إذ أطلّت من خلاله كارول بقصة حبّ حالمة ومشاهد عاطفية إلى أبعد الحدود.

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