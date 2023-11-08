- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - تفاعلت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مع خبر وصول والد الفتيات الثلاث التي قضين في إستهداف سيارة مدنية في جنـ وب لبنان من قبل طائرة مسيرة إسـ رائيلية، إلى مطار لبنان لتشييع بناته.
وكتبت دانييلا رحمة معبرة عن حزنها الكبير وقالت: "شو معقول ينقال ل بيّ وصل عالمطار وبدل ما بناتو يستقبلو استقبلن هو بالنعوش؟! كل ما نقول ما معقول يصير أكتر من هيك منكتشف انه بعد في إجرام أكتر!
عم صلّي للملايكة اللي صارو بمحل أفضل وانشالله يخلص هالكابوس لأنه ما بقى حدا فينا بيحمل!"
كانت هذه تفاصيل خبر دانييلا رحمة بتعليق مؤثر للغاية: "انشالله يخلص هالكابوس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.