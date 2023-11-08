دانييلا رحمة بتعليق مؤثر للغاية: "انشالله يخلص هالكابوس"

ميرنا وليد - بيروت - تفاعلت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مع خبر وصول والد الفتيات الثلاث التي قضين في إستهداف سيارة مدنية في جنـ وب لبنان من قبل طائرة مسيرة إسـ رائيلية، إلى مطار لبنان لتشييع بناته.



وكتبت دانييلا رحمة معبرة عن حزنها الكبير وقالت: "شو معقول ينقال ل بيّ وصل عالمطار وبدل ما بناتو يستقبلو استقبلن هو بالنعوش؟! كل ما نقول ما معقول يصير أكتر من هيك منكتشف انه بعد في إجرام أكتر!

عم صلّي للملايكة اللي صارو بمحل أفضل وانشالله يخلص هالكابوس لأنه ما بقى حدا فينا بيحمل!"