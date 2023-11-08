أيمن بهجت قمر: "الإنسان يظهر معدنه الحقيقي وقت الخصومة"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الشاعر والسيناريست المصري أيمن بهجت قمر عن رأيه في الخلافات التي تحدث بين الممثلين والفنانين في الفترة الأخيرة، موضحا أنه يرفض أن يصل أي خلاف بينه وبين أي شخص للعلن، مشيرا إلى أن الخلافات هي التي توضح حقيقة الشخص.



وقال أيمن بهجت قمر: " الإنسان بيبان وقت الزعل بتعرف طبع اللي قدامك ومعدنه لما بتتخانق معاه، بيبان على أصله والوش اللي هو لابسه بيتقلع في اللحظة دي، أنا مش مع فكرة الخصومة والفجر فيها ولا مع فكرة إني اكتب على مواقع التواصل الاجتماعي وأطلع أسرار بيتي".

وتابع: "أنا كان ليا تجربة مع حد قريبي كان بيطلع يغلط وحاولت البرامج تعمل معايا لقاء عشان أطلع أتكلم وأرد، ورفضت لأن عيب الحاجات الخاصة والعلاقات الشخصية محبش أتكلم فيها، لو مين طلع أتكلم عني عمري ما أرد عليه".

وأضاف: "لما الأساتذة الكبار وإحنا عملنا الأوبريتات والأغاني الوطنية كان هدفها التأثير في وجدان الأجيال الجديدة ودفعها للإيمان بالقضية، لكن ما شاء الله الجبروت والظلم والإبادة الجماعية اللي بيعملوها خلت العالم كله يبدأ يلاحظ، من غير ما نحتاج نكتب أو نوصل للعالم".

وتابع: "أعتقد الوضع الحالي عمل حالة من الصمت والصدمة بسبب سرعة الأحداث من يوم 7 أكتوبر، لكن أعتقد الفترة القادمة هتحصل حاجات".

ومن ناحية اخرى، ينتظر أيمن بهجت قمر عرض فيلم "أهل الكهف" الذي قام بكتابته ووصفه بأكبر فيلم كتبه في حياته.