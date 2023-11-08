شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مسرحية "الحفيد" فى موسمها الرابع على المسرح القومى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود مسرحية "الحفيد" للعرض من جديد فى موسمها الرابع على المسرح القومى، يوم السبت المقبل، وهى مأخوذة عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار.

ويناقش العرض العادات والتقاليد الأسرية بشكل كوميدى اجتماعى، حيث يتناول الأسرة المصرية التى تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعى للتأثير الذى يتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

العرض المسرحي بطولة سما إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، يوسف المنصور وعدد من نجوم المسرح القومي، وديكور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى وألحان كريم عرفة، وأشعار طارق علي، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.

وسبق وجرى تقديم الرواية من قبل خلال فيلم "الحفيد" عام 1974، وهذه المرة الأولي التي تقدم فيها في شكل عرض مسرحي.