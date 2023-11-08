شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سليمان عبد المالك يكتب مسلسل "إمبراطورية م" بطولة خالد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المؤلف محمد سليمان عبد المالك كتابة حلقات مسلسل "إمبرطورية م" بطولة النجم خالد النبوى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج محمد سلامة، وإنتاج اروما استديوز، حيث يعد المسلسل التعاون الثانى بين سليمان عبد المالك والنبوى فى الدراما بعدما قدما سوياً "راجعين يا هوى" الذى قدم عام 2022، وسبق وقدمت الفنانة الكبيرة فاتن حمامه الوراية في فيلم سينمائى عام 1972.

لكن الذى لا يعرفه الكثير أن الرواية الأصلية باسم "إمبراطورية م" كان بطلها رجل، والراوية كانت ما يقرب من 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه وويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للإسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكما للبيت، دليل على حبهم له.

كان آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.