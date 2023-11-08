بعد سلسلة من الاشاعات، أخيرًا تحدّد موعد زفاف الممثلة التركية الينا بوز

عاد إسم الممثلة إلينا بوز لتتصدّر العناوين من جديد بعد انتشار خبر تحديد موعد زواجها من المنتج السينمائي أوموت أفيرغين بعد أشهر قليلة على علاقتهما.

وأفادت مصادر تركية أن إلينا وأوموت حددا موعد زواجهما في الثاني من كانون الأول/ديسمبر القادم. فهل تَحسم إلينا بوز الأخبار المتداولة بهذا الشأن كما حَسمتها في وقت سابق بعدما انتشرت الاشاعة نفسها ولكن حينها سارعت النجمة التركية الى النفي والقول بأن أوموت لم يعرض عليها الزواج ابدًا مشيرة ان هذه الامور قسمة ونصيب ويجب عدم التحدّث فيها كي تُبعد عنهما الحسد.

وكانت صحيفة “صباح” التركية قد كشفت أن إلينا وأوموت اجتمعا مع عائلتيهما بعد عودتهما من العطلة في باريس وأقاما حفلاً صغيرًا كان بمثابة حفل خطوبة، على أن يُقام حفل زفافهما قريبًا

وكانت الكاميرات قد رصدت الينا وأوموت وهما يقضيان اجازتهما معًا في اليونان حيث شوهدا وهما بوضع حميم.

جاء ارتباط الينا بوز بعلاقة مع أوموت أفيرغين بعد فترة قصيرة جدًا من انفصالها عن حبيبها مدحت جان بعد علاقة استمرت أربع سنوات.