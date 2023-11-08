جنا عمرو دياب كالمتسولين بأحدث إطلالاتها من مصر.. وهذا ما فعلته

ميرنا وليد - بيروت - أطلت جنا، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، من مصر، في زيارة سريعة لموطنها، حيث أنها تعيش في لندن منذ زمن بعيد.



وأثارت جنى عمرو دياب بلبلة واسعة، بعد ظهورها بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص تحت عنوان "أنا في بيتي"، وهي تجلس على الأرض في أحد الأماكن العامة، وترتدي ملابس كاجوال، من سروال جينز واسع وتيشيرت باللون الأصفر، مع حذاء رياضي باللون الأبيض.

وإنتقد الجمهور ظهور جنا وهي تجلس على الأرض، وإعتبر البعض أنها تتصرف كالمتسولين، بينما إعتبر البعض الآخر أنها عفوية وتتصرف على طبيعتها.

يُذكر أن جنا عمرو دياب أعلنت أخيراً عن توقيعها عقد عمل، ستنطلق من خلاله في مسيرتها الفنية بعالم الموسيقى.