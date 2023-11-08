نجمة عالمية تعلن زواجها من حبيبها عن عمر الـ 78 عاماً!!

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ميرنا وليد - بيروت - أحدثت بطلة مسلسل "عمر" النحمة التركية زيزين سومر ضجة واسعة بعد إعلانها زواجها من حبيبها، وهي بعمر الـ 78 عاماً.
وخلال مقابلة لها، تحدثت عن حياتها الخاصة، وكشفت أنها تزوجت من حبيبها منذ ما يقارب الـ 8 أشهر، بالرغم من أنها تبلغ من العمر 78 عاماً، وأنها كانت تعيش معه في نفس المنزل منذ 22 عاماً، من دون أي إرتباط رسمي.
وقالت زيزين: "لا أحد يعرف هذا الأمر لأنني لا أتحث كثيراً في الموضوع"، وتابعت زيزين: "كنت أعيش في اسطنبول ومرضت جداً في ذات ليلة ولم أستطع الذهاب الى اي مكان ولذلك اخبرت ابني بأنه يجب علي ادخال شخص الى حياتي. هذه المرة الاولى التي أحب بها شخص وقد أخبرته بأنني احبه وكان متفاجىء، ونحن نعيش في نفس المنزل منذ 22 عام وبينما في احد المرات كنا نتحدث قال لماذا لا أتزوجك وهذا ما حدث بالفعل".
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