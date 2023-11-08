دارين حمزة تُفجع بوفاة والدتها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة اللبنانية دارين حمزة وفاة والدتها السيدة فريال الزين، وشاركت دارين متابعيها منشوراً عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "انتقلت الى رحمة تعالى والدتي السيدة فريال الزين"، ولم تكشف حتى الساعة أي تفاصيل عن الدفن والعزاء.



أما التعليقات فجاءت كلها معزية الممثلة اللبنانية، بهذه الخسارة المفجعة، وكانت دارين قد شاركت منشوراً عبر خاصية القصص السريعة كتبت فيه: "أحبك أمي".

من موقع "الفن" نتقدم بأحر التعازي من الممثلة دارين حمزة وعائلتها بهذا المصاب الأليم، راجين الله أن يسكن والدتها الراحلة فسيح جناته.