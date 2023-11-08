ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة اللبنانية دارين حمزة وفاة والدتها السيدة فريال الزين، وشاركت دارين متابعيها منشوراً عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "انتقلت الى رحمة تعالى والدتي السيدة فريال الزين"، ولم تكشف حتى الساعة أي تفاصيل عن الدفن والعزاء.
أما التعليقات فجاءت كلها معزية الممثلة اللبنانية، بهذه الخسارة المفجعة، وكانت دارين قد شاركت منشوراً عبر خاصية القصص السريعة كتبت فيه: "أحبك أمي".
من موقع "الفن" نتقدم بأحر التعازي من الممثلة دارين حمزة وعائلتها بهذا المصاب الأليم، راجين الله أن يسكن والدتها الراحلة فسيح جناته.
كانت هذه تفاصيل خبر دارين حمزة تُفجع بوفاة والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.