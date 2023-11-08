ميرنا وليد - بيروت - لا زال الفنان اللبناني معين شريف يؤكد تضامنه مع أهالي قطاع غز . ة وجنوب لبنان ضد ضربات الإسـ رائيلية.

وكتب شريف على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي : "دماء الأطفال والنساء في غـ زة والجنوب اللبناني ستلعنكم يا بني صهيون دنيا وآخرة".

وفي رسالة أخرى هاجم الفنانين الذين يستمرون في احياء الحفلات في هذه الفترة : "وانتم يا قطيع الفنانين يا رمز الذلّ الذين خذلتم الطفولة و البراءة و الحق لعنة الله عليكم ليوم الدين. قطيع الفنانين، الفن التافه، الفن العار، محكمة التاريخ، سفراء العودة."

كانت هذه تفاصيل خبر معين شريف يهاجم هؤلاء الفنانين : لعنة الله عليكم ليوم الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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