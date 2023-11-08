ميناتل والغربان.. عودة عبد العزيز مخيون للسينما بعد غياب

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان عبد العزيز مخيون هذه الأيام في فيلم "ميناتل"، التى تدور أحداث في عام 2005 حول كابينة ميناتل، وهو فيلم من أفلام البطولة الجماعية حيث يشاركه في العمل كلا من: سلوى عثمان وطارق النهري وعمرو رمزي وإلهام عبد البديع وعلا رامي ونادية شكري ومحمد أبو داوود وعبد الرحيم حسن وجميل برسوم وأحمد سلامه وليلى عز العرب.

ويشارك النجم عبد العزيز مخيون أيضا في فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد وعائشة بن أحمد ومى عمر وفارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب، وتأليف وإخراج ياسين حسن، وتدور أحداث الفيلم في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.

وشارك عبد العزيز مخيون في رمضان الماضي في مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.