12 نوفمبر.. حفل لأعمال موسيقار الأجيال بمعهد الموسيقى العربية ضمن سلسلة "وهابيات"

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور إيهاب عبد الحميد، لإحياء حفل غنائي ضخما ضمن سلسلة حفلات وهابيات، وذلك يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر الجاري، على مسرح معهد الموسيقى العربية، التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويضم برنامج الحفل باقة من أهم أعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، التي تعاون فيها مع كبار المطربين منها: عندما يأتي المساء، في الليل لما خلي، على بالي يا ناسيني، فوق الشوك، أهواك، إيه انكتبلي، لا مش أنا اللي أبكي، خايف أقول اللي في قلبي، ساكن قصادي، لا تكذبي، الدنيا غنوة، اسأل دموع عينيا، هان الود، والعوازل.

ويشارك فى الحفل نخبة من نجوم الأوبرا وهم ريم كمال، ندى غالب، أحمد صبري، ومحمد متولى.

الجدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتي في إطار دور دار الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفني في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربي، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفني الذي شكل جزءًا مهمًا من تاريخ ووجدان الشعب المصري والعربي وتخليدًا لأعمال محمد عبدالوهاب.