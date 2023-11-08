بالفيديو: قعيد المجد يهدد بترك تيك توك بسبب مقاطع الإساءة للسعودية

تصدر هاشتاق فيديو مشهور التيك توك قعيد المجد، منصة إكس، بعد تهديده تطبيق تيك توك بسبب عدم حظره مقاطع الإساءة للسعودية. وقال قعيد في الفيديو، إنه سينسحب من تيك توك وسينضم لبرنامج جاكو السعودي، إذا بثت المنصة مقاطع سب وشتم ضد المملكة. كما أمهل القائمين على البرنامج يومين من أجل تغيير سياستهم.

وطالب قعيد تيك توك لحظر مقاطع الإساءة للمملكة، مشيرا إلى أن المنصة لا تحترم المشاهير ولا تقدرهم، ويتم حظرهم على أي شيء تافه.

وأضاف قعيد: “إذا لم تتغير سياسة تيك توك، سأحط رجلي على البرنامج من أكبرهم لأصغرهم”.

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