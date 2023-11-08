قبل عرضه في مصر.. 8 معلومات عن فيلم الأبطال الخارقين "The Marvels"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تطرح شركة "Marvel" أحدث أعمالها السينمائية هذا العام وهو فيلم الأبطال الخارقين "The Marvels" ويعد الجزء الثاني لفيلم "Captain Marvel" والذي عرض تجاريًا عام 2019.

ومن المقرر بدء عرض الفيلم تجاريًا في مصر اليوم الأربعاء على أن يبدأ عرضه بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي يوم الجمعة المقبل.

وإليكم 8 معلومات عن فيلم الأبطال الخارقين "The Marvels":

1- الفيلم يمثل المشاركة رقم 15 للممثل الأمريكي صامويل ال جاكسون بعالم مارفل السينمائي.

2- الفيلم يعد هو أول مشاركة سينمائية للممثلة الكندية من أصل باكستاني، إيمان فيلاني وهو أول ممثلة مسلمة تشارك في عالم مارفل.

3- فيلم "The Marvels" هو الفيلم رقم 33 بعالم مارفل السينمائي.

4- الفيلم سيعرض بتقنية "IMAX".

5- فيلم "The Marvels" هو أقصر فيلم بعالم مارفل السينمائية وتبلغ مدته ساعة و45 دقيقة.

6- الفيلم هو بطولة مشتركة بين الممثلة الأمريكية بري لارسون، والممثلة الباكستانية إيمان فيلاني، والممثلة الأمريكية تيونا باريس.

7- الفيلم من المتوقع ان يحقق 50 مليون دولار في أول أسبوع.

8- تم تصوير الفيلم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة إلى جانب مدينة تروبيا في إيطاليا.