شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب برفقة حسام حبيب فى أحدث ظهور لها بعد تأجيل حفلها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أحدث ظهور لها بعد تأجيل حفلها ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب بأحد محلات الديكور والأثاث، وأطلت شيرين عبد الوهاب مرتدية تيشيرت مموه.



شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في اجدث ظهور



شيرين وحسام

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب فى الكويت تضامنا مع فلسطين

وكان تم تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب فى الكويت، حيث كان من المقرر إحياؤها حفلا ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر 2023 غدا الخميس 9 نوفمبر، لكنه تأجل تضامنا مع فلسطين .

شيرين عبد الوهاب احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، حيث بدأت مشوارها الفنى منذ صغرها، إذ تتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب بناء على نصيحة أحد مدرسيها الذى أقنع والدها بضرورة تنمية موهبتها الفنية بالذهاب لدار الأوبرا لإصقال موهبتها مع سليم سحاب، وهو ما حصل بالفعل.

شيرين عبد الوهاب فى عام 2000 ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك"، ثم كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوما غنائيا مشتركا لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس3"، والذى حقق نجاحاً كبيراً.

شيرين عبد الوهاب لم يتوقف نجاحها مع نصر محروس عند هذا الحد وإنما قدما معاً محطات هامة في عمر شيرين عبد الوهاب مثل "آه يا ليل" التي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها، وكذلك ألبوم "جرح تانى" عام 2003.

شيرين عبد الوهاب، خلال نفس الفترة، دخلت مجال السينما، من خلال مشاركتها الفنان أحمد حلمى فى فيلم "ميدو مشاكل"، ورغم أنه أول تجاربها بالسينما إلا أنه حقق نجاحاً كبير.