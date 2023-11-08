زين كرزون تكشف إصابتها بمرض لا علاج له

ميرنا وليد - بيروت - كشفت زين كرزون إصابتها بمرض التليف العضلي الذي يصيب السيدات بنسبة تصل إلى 80% عن الرجال وأشارت الى انها تعاني منه منذ 5 سنوات وتحدثت عن أعراض المرض وشعورها بألم شديد في الرقبة والأكتاف، والأكواع، وأسفل الظهر، والركب.

وقالت انها في البداية ظنت ان هذا الألم ناتج عن مرض الديسك، قبل ان تكتشف الحقيقة وقالت انها خضعت لأكثر من 400 جلسة علاج طبيعي تبين إصابتها بمرض التليف العضلي. وقالت أن التليف العضلي لا يوجد له علاج مباشر، لكن طبيبها أكد لها وجود عقاقير تخفف الألم، والهدف ان تتعايش مع هذا المرض.