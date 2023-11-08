إقتحام منزل نيمار وتقييد والدي حبيبته..والسبب خطير ومفاجئ

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ان عصابة أقدمت على اقتحام منزل اللاعب البرازيلي نيمار ، وذلك من أجل إيجاد ابنته، ولم يقتصر الموضوع على ذلك فقط، بل تم تقييد والدي حبيبته عارضة الأزياء برونا بيانكاردي.



وكان إنتشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي منقول عن صحيفة "كوريرو برازيلينس" البرازيلية أن برونا بيانكاردي قررت الانفصال عن حبيبها نيمار بعد أن خانها 92 مرة ليتضح ان الخبر مبالغ به. فصحيح ان نيمار خان برونا عدة مرات منها خلال حملها بابنتهما الاولى الا ان الانفصال لم يتم وعدد الخبانات لم يصل الى هذا الرقم الكبير ولم يتخطى العشرة مرات حسب المعلومات المتداولة.