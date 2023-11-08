بعد خلعها الحجاب..نجمة عربية تطل باكية-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول المتابعون مقطع فيديو يظهر نجمة مواقع التواصل الجوهرة السبيعي وهي تبكي، وذلك بعد قيام أحد المتابعين بشتمها.

وعلّقت الجوهرة السبيعي بالقول: "الله يجعل الأموال التي يستخدمها بعض الأشخاص لإهانة الآخرين، تكون سببًا لعلاجهم طوال حياتهم"، وقد ساندها عدد لافت من المتابعين.

على صعيد آخر كانت قد أحدثت الجوهرة السبيعي جدلا كبيرا مؤخرا بسبب خلعها الحجاب، اذ ظهرت من خلال مقطع فيديو على حسابها الخاص طلبت فيه من المتابعين أن يتمنوا لها الخير ، وأضافت معلقة على الفيديو بالقول: "تراني باقية مسلمة".

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