فن ومشاهير

شيرين عبد الوهاب بإبتسامة عريضة في أحدث إطلالة مع حسام حبيب .. بالصور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، برفقة زوجها الفنان المصري حسام حبيب.


وارتدت شيريت توب واسعة بالنقشة العسكري، وتركت شعرها منسدلاً، وبدت بإبتسامة عريضة هي وحسام حبيب.
يذكر أن شيرين كانت قد أجلت حفلها في الكويت ضمن مهرجان "ليلة العمر" تضامناً مع شعب فلسطين ولم يتم تحديد موعد جديد للحفل حيث سيتم ذلك بناءً على استقرار الأوضاع.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية تحمل اسم "وبحلفلك" من كلمات الشاعر محمد مصطفى ملك، ومن ألحان محمود أنور، ومن توزيع محمد مجدي.

858776e842.jpg

79b4df66c8.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب بإبتسامة عريضة في أحدث إطلالة مع حسام حبيب .. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا