ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، برفقة زوجها الفنان المصري حسام حبيب.

وارتدت شيريت توب واسعة بالنقشة العسكري، وتركت شعرها منسدلاً، وبدت بإبتسامة عريضة هي وحسام حبيب.

يذكر أن شيرين كانت قد أجلت حفلها في الكويت ضمن مهرجان "ليلة العمر" تضامناً مع شعب فلسطين ولم يتم تحديد موعد جديد للحفل حيث سيتم ذلك بناءً على استقرار الأوضاع.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية تحمل اسم "وبحلفلك" من كلمات الشاعر محمد مصطفى ملك، ومن ألحان محمود أنور، ومن توزيع محمد مجدي.

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب بإبتسامة عريضة في أحدث إطلالة مع حسام حبيب .. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.