ميرنا وليد - بيروت - عبر الفنان اللبناني راغب علامة عن حزنه لما يحصل في فلسـ طين من قتل، وتحدث من حرقة قلبه بمنشور أحدث ضجة.

وكتب راغب علامة عبر حسابه الخاص: "ارتكبوا أبشع المجازر، قتلوا عشرات الآلاف من الأطفال الأبرياء الشهداء، دمروا مئات الآلاف من المنازل، اعتدوا بالقنابل المدمرة على المستشفيات، قتلوا الصحافيين وعائلاتهم، حرموا المدنيين من الماء والدواء. يقصفون بأقوى أنواع الأسلحة ويتواطؤون مع القوى العظمى لقتل الأطفال، لكنهم مجرمون وجبناء جبناء وأحقر أنواع المجرمين. يخافون من الطفل الفلسـ طيني وليس من المقاتل، لذلك يقتلوه بالطائرات. أقسم بالله بأن أي جنديّ إسرائيلي لا يتجرأ على الوقوف أمام أطفال فلسـ طين الأبطال. أيها الصـ هاينة هزيمتكم قريبة".

كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة يتحدث من حرقة قلب: "ارتكبوا أبشع المجازر لكنهم جبناء!" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.