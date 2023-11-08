شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير فيلم "الإسكندرانى" للعوضى استعدادا لطرحه فى 2024.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق عمل فيلم "الإسكندرانى" لأحمد العوضى من تصوير المشاهد الأخيرة من العمل، استعدادا لعرضه عام 2024.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.



فيلم الإسكندراني

وعن كواليس الفيلم قال العوضى، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "الفيلم يعد تجربة مختلفة بالنسبة لى، فهو عمل من تأليف مؤلف كبير مثل أسامة أنور عكاشة، ومخرج كبير مثل خالد يوسف، والأخير هو من رشحنى للدور، وحينما اطلعت على السيناريو وجدته يشبه الأمور والمواضيع الذى أحب أعملها، لذا كتبت على الفيس بوك إنه يليق بكل من يحب عوضى".

وأضاف: "الفيلم موضوعاته ثقيلة، بمعنى أن صراعاته حلوة والدراما التى تدور فيها أحداثها مشوقة، كما تمتاز أعمال أسامة أنور عكاشة بالحقيقية، فاسم البطل الذى أجسده بكر الإسكندراني، مكتوب من لحم ودم، والشخصيات كلها مكتوبة بعناية، وجهد الاستاذ خالد يوسف ظاهر جدا في السيناريو".



فيلم الإسكندراني



فيلم الإسكندراني



فيلم الإسكندراني