شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان والدة الفنانة سلوى محمد على لمسجد النور بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل، منذ قليل، جثمان والدة الفنانة سلوى محمد على، والتى وافتها المنية أمس، إلى مسجد النور بالعباسية لصلاة الجنازة، بحضور الفنانة سلوى محمد على وبعض الأصدقاء والأقارب.



جنازة والدة سلوى محمد على

وكان قد أعلن المنتج صفى الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد على، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد على، صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر فى مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وقالت مؤخرا الفنانة سلوي محمد علي، خلال ندوة تكريم النجمة إلهام شاهين، ضمن فعاليات الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط: "أهم ما يميز إلهام التنوع وهي شجاعة أكثر من اللازم، لدرجة الصدام، وأتذكر لها مسرحية من إخراج سعد أردش وبطولة نور الشريف "كاليجولا" وهذه المسرحية كانت تنتمي لمسرح القسوة، يحتاج لنوع تمثيل معين، لا تقدر عليه سوى امرإة درست أنواع المسرح، فكانت جميلة رأينا فيها القسوة والعذاب والإجرام والفساد".

وتابعت سلوى محمد على: "أما دورها الأخير في مسلسل "ألفريدو"، فقدمت الهام الزهايمر كما يجب أن يكون، فالممثل سهل أن يضع علي وجهه تعبير ولكن الأصعب أن "يفضي وشه من التعبير ومن الخبرة والسن" وهذا حدث في العديد من المشاهد والنقلات بين التركيز والتوهان، وهذا الدور قدمه ممثلون عالميون وآخرهم حصل على جائزة الأوسكار، وأستطاعت إلهام أن تقدمه بشكل رائع".



جنازة والدة سلوى محمد على



جنازة والدة سلوى محمد على