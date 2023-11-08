شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة الفنانة سلوى محمد على إلى مثواه الأخير من مسجد النور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع، منذ قليل، جثمان والدة الفنانة سلوى محمد على إلى مثواها الأخير، بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد النور بالعباسية، وبحضور عدد من الفنانين منهم المخرجة هالة خليل، والفنانة منال محيى الدين، والفنانة بسمة، والفنانة أميرة فتحى، والدكتور أشرف زكى، والفنان سيد رجب، والمنتج محمد العدل، وعدد من الأصدقاء والأقارب.

وكان قد أعلن المنتج صفي الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد على، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".