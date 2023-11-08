شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تعلن وفاة ابن خالتها إسلام حمدى عبر فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت، منذ قليل، الفنانة ريهام عبد الغفور وفاة ابن خالتها بدون توضيح التفاصيل، وذلك عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، وكتب قائلة "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى ابن خالتى إسلام حمدى.. الفاتحة من فضلكم".



ريهام عبد الغفور

وكانت ريهام قد ظهرت كضيفة شرف خلال أحداث الجزء الثانى من فيلم حريم كريم، والذى يحمل اسم "أولاد حريم كريم"، حيث تجسد شخصية نيفين جودة التى قدمتها فى الجزء الأول من الفيلم، وذلك قبل اعتذارها عن المشاركة فى الجزء الثانى، لكنها وافقت على الظهور كضيفة شرف فقط.

كما تستعد ريهام عبد الغفور لمسلسل جديد في رمضان المقبل بعنوان "إجازة وضع" ويشارك في البطولة محمد ممدوح تايسون، من إخراج محمد شاكر خضير، حيث يعد المسلسل من الاعمال ذات الـ 15 حلقة، من إنتاج ميديا هب.