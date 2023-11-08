“ابشع يوم”… الممثلة دارين حمزة تُفجع بوفاة أقرب شخص

فُجعت الممثلة اللبنانية، دارين حمزة، بوفاة والدتها السيدة فريال الزين.

ونعت حمزة والدتها عبر حسابها الخاص على موقع فايسبوك وكتبت: “انتقلت الى رحمة الله تعالى والدتي السيدة فريال الزين”.

وفي منشور آخر كتبت: “اليوم ابشع يوم… اليوم رحلت حبيبتي امي .. Mother RIP”.

تقبل التعازي بالراحلة يومي الاربعاء والخميس في ٨ و ٩ تشرين الثاني في منزل ولدها ماجد حمزة في النبي شيت.

كما ستتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحها وذلك يوم الخميس الواقع في ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٣ في حسينية بلدة النبي شيت في تمام الساعة السادسة والنص فمساءً.

أما يوم الجمعة ستقبل التعازي في حسينية القماطية من الساعة الثالثة ولغاية الرابعة عصرًا .