هكذا نجت ابنة نيمار من محاولة اختطاف… واحزروا مَن الفاعل

نيمار نجا نيمار، نجم كرة العالم البرازيلي ومهاجم نادي الهلال السعودي من عملية سطو تعرّض لها منزل صديقته برونا بيانكاردي في محاولة لخطف ابنته “مافي” المولودة حديثًا.

وفي تفاصيل الحادثة حسبما ذكرت وسائل إعلام برازيلية، فقد قام ثلاثة لصوص باقتحام منزل شريكة نيمار فجر يوم الثلاثاء الفائت بغية اختطاف الطفلة والمساومة عليها، غير انّ الأمّ وابنتها كانتا خارج المنزل لحضور حفل عائليّ بمناسبة مرور شهر على ولادة “مافي”.

على ان اللصوص لم يغادروا المكان بل اضطروا الى مواجهة والدَي برونا ونجحوا في تكبيلاهما من دون التعرّض لهما بالأذى، مواصلين سطوتهم على المنزل لمدة نصف ساعة.

وما ان ابتعدوا حتى اتصل والد برونا بالشرطة التي حضرت الى المكان حيث تعرّفت على سيارة أحد المقتحمين الذي تبيّن أنّه جار العائلة ويبلغ من العمر ٢٠ عامًا. وبعد ان تمّ اعتقاله اعترف اللص بدوافع الجريمة التي لم يكن هدفها السرقة بل اختطاف طفلة نيمار، كما نشرت الشرطة فيديو لشريكَي التعدّي على المنزل المشتبه بهما الآخرَين.