بعد توقف 40 يوماً.. ليلى علوي تستأنف تصوير فيلم “مقسوم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد توقف 40 يوماً ، استأنفت الفنانة ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد “مقسوم” والذي تشاركها في بطولته الفنانة شيرين رضا في تعاون هو الأول لهما معاً.

وكان تصوير الفيلم قد انطلق آخر أيلول (سبتمبر) الماضي، ليتوقف بعد انشغال ليلى بأعمال فنية أخرى، وسفرها لحضور فعاليات فنية خارج مصر.

فيلم “مقسوم” من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك ليلى علوي وشيرين رضا في بطولته كلٌ من: سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان سيد رجب… وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي خلالها بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كوّنت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

يُذكر أن ليلى علوي تعيش اليوم حالة من النشاط الفني، حيث ترتبط بثلاثة أفلام دفعة واحدة، فبالإضافة الى فيلم “مقسوم”، تعاقدت أخيراً على المشاركة في بطولة فيلم جديد بعنوان “المستريحة” الى جانب يومي فؤاد، في تعاون هو الثالث بينهما خلال عامين فقط، كما تنتظر عرض فيلم “آل شلبي”، والذي انتهت من تصويره والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، ويشاركها في بطولته سوسن بدر ولبلبة، كما تنتظر علوي تحديد الموعد النهائي لعرض فيلم “التاريخ السري لكوثر”، الذي انتهى تصويره منذ ثلاثة أعوام وتشاركها في بطولته الفنانة زينة.