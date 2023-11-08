لدغة عنكبوت تودي بحياة فنان عالمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قضى المغني البرازيلي دارلين مورايس نحبه عن عمر ناهز 28 عاماً، متأثراً بلدغة عنكبوت سامّ في وجهه، في حين نجت ابنة زوجته من إصابة مماثلة.

وأوضحت جولياني ليسبوا زوجة المغني الراحل إن مواريس تعرض للّدغ في منزل العائلة في مدينة ميرانورتي شمال شرقي البلاد في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فشعر بإعياء شديد مع ظهور كدمة في وجهه، قبل أن يذهب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت ليسبوا إلى أن صحة زوجها تدهورت بعد خروجه من المشفى، ووافته المنية في المنزل، بينما ابنتها البالغة من العمر 18 عاماً لا تزال تتابع العلاج وحالتها مستقرة.