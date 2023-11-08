جمال العدل يكشف أسباب خلافه مع محمد هنيدي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يكشف المنتج جمال العدل، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “حبر سرّي” الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم، في حلقة غدٍ (الخميس) ٩ تشرين الثاني (نوفمبر)، تفاصيل أزمته مع النجم محمد هنيدي بسبب مسلسل “أرض النفاق”، كما يوضح موقفه من أزمة إعلان الحد الأدنى والأعلى لأجور الفنانين.

ويكشف جمال العدل في الحلقة حقيقة تصريحه بشأن اعتزال عبلة كامل، وإمكانية عودتها الى الفن مرة أخرى. كما يتحدث عن تجربة التعاون مع محمد رمضان ونيللي كريم في فيلم “ع الزيرو”، ويوضح سبب عدم تحقيق الفيلم إيرادات من وجهة نظره.

وكان هنيدي قد أعلن في تصريحات سابقة أنه سيخوض السباق الرمضاني 2024 بالجزء الثاني من مسلسل “أرض النفاق” بعد تمكّنه من الحصول على حقوق استغلال رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، باعتباره منتجاً وبطلاً للعمل، بالتعاون مع الكاتب أحمد عبد الله في كتابة السيناريو والحوار، إلا أن هذا الأمر قوبل بالرفض من المنتج جمال العدل باعتباره منتج الجزء الأول للمسلسل.

يُذكر أن الجزء الأول من مسلسل “أرض النفاق” كان قد عُرض في موسم دراما رمضان 2018، وشارك محمد هنيدي فيه كلٌ من: هنا شيحة، دلال عبد العزيز، سامي مغاوري…، وهو سيناريو أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل.