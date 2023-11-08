أحمد العوضي ينتهي من “الإسكندراني” ويبدأ بـ”حق عرب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى الفنان أحمد العوضي انتهى من تصوير فيلمه “الإسكندراني”، ودخل في مرحلة المونتاج والميكساج، لعرض الفيلم في الموسم الشتوي ورأس السنة المقبل.

وفور انتهاء العوضي من تصوير الفيلم، بدأ في عقد جلسات التحضير لمسلسله الجديد “حق عرب” الذي يخوض به سباق الدراما الرمضاني المقبل، وذلك للبدء في التصوير في أقرب وقت.

وكانت “لها” قد كشفت منذ أيام عدة أن العوضي يكثّّف تصوير مشاهده في فيلم “الإسكندراني” لينتهي منه في أقرب وقت حتى يتفرغ لتصوير مسلسله الرمضاني المقبل “حق عرب”، والذي يشهد على انفصاله فنياً عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تقديمهما عدداً من الأعمال الفنية معاً.

وكان العوضي قد تفرّغ بالفعل خلال الأسابيع الماضية لتصوير الفيلم ما بين القاهرة والإسكندرية، وهو ما ساهم في تسريع الانتهاء من تصوير المشاهد.

الفيلم من إخراج خالد يوسف، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن بطولة: حسين فهمي، صلاح عبدالله، خالد سرحان، انتصار، زينة، وبيومي فؤاد.