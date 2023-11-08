حسن الرداد يستأنف تحضيرات مسلسله الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استأنف الفنان حسن الرداد التحضيرات لمسلسل “محارب” الذي كشف عن خوضه دراما رمضان المقبل به، وذلك بعدما أعلن عن توقف تحضيراته خلال الفترة الماضية بدون ذكر الأسباب.

وكشف مصدر من داخل العمل أن الرداد عاد الى التحضير للمسلسل بعد انتهائه من تصوير فيلمه الجديد “بلوموندو” وتحديد موعد عرضه ليكون أول المشاركين في موسم الشتاء حيث تقرر عرض الفيلم قريباً.

وتدور أحداث “محارب” في إطار اجتماعي شعبي، ويظهر خلالها حسن الرداد بدور سائق ميكروباص اسمه “عزيز محارب”، من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، ويواجه العديد من الأزمات خلال الأحداث.

وسيشارك حسن الرداد في بطولة “محارب” عدد من النجوم، بينهم: ماجد المصري، كريم عفيفي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ونور محمود، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

ويشارك في بطولة فيلم “بلوموندو”: حسن الرداد، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان، وضيوف الشرف: يسرا وإيمي سمير غانم وأيتن عامر ومحمد ثروت وأوس أوس وميرنا نور الدين، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي.