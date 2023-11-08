دينا الشربيني تتعاقد على عمل درامي جديد.. وهذه تفاصيله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت الفنانة دينا الشربيني أخيراً على المشاركة في بطولة عمل درامي جديد بعنوان “دومينو”، الى جانب الفنان إياد نصار، في تعاون هو الرابع لهما معاً، حيث شاركا من قبل في مسلسلَي “موجة حارة” و”أفراح القبة”، وفيلم “جواب اعتقال”.

وأكد مصدر من داخل العمل أن دينا بدأت بالفعل في تصوير المسلسل خلال الأيام الماضية، وهو مكوَّن من عشر حلقات، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

يُذكر أنه عُرضت أخيراً لدينا الشربيني حكاية” لو بعد حين” التي تشارك فيها الفنانة شيرين رضا، وهي ضمن حكايات مسلسل “حدث بالفعل” المستوحاة أحداثه من قصص حقيقية.

وتدور قصة حكاية “لو بعد حين” حول “يسرا” التي تجّسد شخصيتها دينا الشربيني، التي تنهار حياتها بعد اختفاء والديها، فتبدأ رحلة البحث عنهما إلى أن تنكشف الحقيقة.

وحكاية “لو بعد حين” هي التعاون الأول بين دينا الشربيني وشيرين رضا، بالإضافة إلى إسلام حافظ وبسنت حاتم وعابد عناني ولبنى ونس…، والحكاية من إخراج هشام الرشيدي، وتأليف فادي النجار، والمسلسل من إنتاج مصري- إماراتي.