في ذكرى رحيله.. شقيقة أحمد زكي تكشف تفاصيل جديدة في حياة ابنه هيثم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت إيمان شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي أسراراً جديدة وتفاصيل عن حياة ابن أخيها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي للمرة الأولى، وذلك في ذكرى وفاته الرابعة.

وحكت عمّة هيثم عن رفض جدّته دخوله مجال التمثيل والفن، قائلةً: “هيثم مضى 10 عقود مع الإعلامي عماد الدين أديب صاحب شركة “غود نيوز” على أفلام كان هيقدمها، وعماد الدين أديب حي يُسأل على الكلام ده”.

وأضافت: “والدتي زعلت من هيثم، لأنها مكنتش عايزاه يكون في المجال الفني، وقالت له المجال ده سرق عمر أبوك ومش عايزاه يسرق عمرك أنت كمان، قالت له إعمل مشاريع وخليك في البيزنس… أحمد زكي قاله اتجوّز وإعمل أسرة، وكان حنون وعطوف جداً زي والده بالظبط، وكان دائماً مواظب يجي البلد وندبح ونوزع عيديات على الناس زي ما أحمد زكي كان بيعمل، ودايماً كان بيطلّع جدّته حج وعمرة”.

وعن آخر أيامه، قالت عمّة هيثم أحمد زكي: “مكنش بيرد علينا ولا على رغدة… وكان تعبان نفسياً وعايز يبعد عن أي حد، ومكنش عايز حد يبقى معاه بعد وفاة جدّة والدته”.

ويُعد الجزء الثاني من مسلسل “كلبش” آخر أعمال هيثم أحمد زكي الفنية، وقد ضم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: أمير كرارة، ريم مصطفى، هالة فاخر، أحمد العوضي…، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.