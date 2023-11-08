“بلوموندو” يُعرّض هاجر أحمد لانتقادات حادّة.. وهي ترد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض عدد من أبطال فيلم “بلوموندو” للفنان حسن الرداد لحملة هجوم واسعة من متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرهم بوسترات العمل عبر حساباتهم الخاصة في السوشيال ميديا.

وانطلقت حملة الهجوم بسب الإعلان عن عرض الفيلم في دور السينما خلال هذه الأيام، التي تشهد فيها فلسطين أحداثاً مؤلمة.

وكان أكثر مَن تعرّض للهجوم، الفنانة هاجر أحمد لمشاركتها بوستر الفيلم، حيث سألتها إحدى المتابِعات: “بجد والله على أساس بقى إننا هندخل السينما نتفرج”.

وردّت عليها هاجر قائلةً: “اللي حابب يدخل السينما يدخل واللي مش حابب ميدخلش أنا شخصياً مش هقدر أدخله الفترة دي أبداً لظروف كتير العمل ده مجهود كبير وتعب ناس متصوّر من شهور كتير جداً حبيبتي”.

وقال متابع آخر: “بجد مش عارف إزاي جايلكو نفس تعرضو عادي كدا ولا كأن في حاجة بتحصل أجلّوا الموضوع طيب ع الأقل متتعاملوش إنه عادي دانتو المفروض صفوة المجتمع يعني”.

وأثار أحد المتابعين التساؤل قائلاً: “وفلسطين؟”…

ومن جهة أخرى، تضامن بعض المتابعين مع طاقم العمل، وخاصة مع الفنانة هاجر أحمد، حيث قال أحدهم: “جماعة ده شغلها مبتروحوش شغلكم طيب!!!! هي اللي ف إيديها أكيد عملته تبرعات بقى أو غيره”.

ودافع متابع آخر عن الفنانة هاجر أحمد بقوله: “جماعة يا ريت قبل ما حد يكتب كومنت ياخد من وقته دقيقة ويقرأ ردودها علي التعليقات هي وضّحت موقفها وهي فعلاً ملهاش ذنب، هي مش مسؤولة عن موعد نزول الفيلم دي حاجة… تاني حاجة الحاجات دي متصورة من بدري مش في ظل الأحداث اللي بتحصل وزي برضو ما هي قالت اللي مش حابب يشوفه مايشوفهوش الموضوع بسيط”.