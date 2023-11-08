زينة تستعيد ذكريات حياتها: “وحشتني حياتي الطبيعية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة زينة من خلال حسابها الخاص في “إنستغرام”، مجموعة صور من زيارتها لاستاد كرة القدم التابع لنادي “إي سي ميلان”، مستعيدةً بها ذكريات الأنشطة التي كانت تقوم بها قبل شنّ الحرب الأخيرة على غزة.

وكتبت زينة معلقةً على الصور: “على أد ما الواحد وحشته حياته الطبيعية… على أد ما أنا مش متخيلة إني ممكن أرجع كده تاني من كتر الحزن والظلم اللي شفناهم… وحتى لو رجعت مين هايرجع الأطفال اللي راحوا… لا إله إلا الله”. وأضافت: “يارب نتفاءل بك وندعو إليك يا لطيف. كان أول مرة أزور استاد علشان ولادي بيحبوا الكورة أيام ما كنت بنبسط”.

وكانت زينة قد نشرت عبر حسابها في “إنستغرام” الشهر الماضي مجموعة صور ظهرت فيها خلال تطوعها في الهلال الأحمر المصري برفقة نجليها التوأم عز الدين وزين الدين… وكتبت معلقةً على الصور: “أحلى حاجة حصلت في زيارة النهاردة لجمعية الهلال الأحمر مش بس إن عز وزين كانوا معايا بس… أحلى حاجة إننا أول ما وصلنا دخلت المعونات المصرية لقطاع غزة لإخواتنا في فلسطين ألف حمد وشكر لله… تجربة لن ننساها أنا وولادي… اللي يقدر يروح وياخد ولاده ويتبرع… لازم نعلّم ولادنا اللي اتعلمناه من أهلنا… شكراً جمعية الهلال الأحمر المصري على مجهودهم، شكراً لكل الشبان والشابات المتطوعين”.