بالصورة - بلوك رياضي .. روان بن حسين تبهر الجمهور بجمالها من دون مكياج

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الكويتية روان بن حسين بأخر ظهور لها عبر حسابها الخاص، حيث ظهر في صورة شاركتها مع الجمهور بلوك رياضي أظهرت من خلاله رشاقت جسمها في أحد المقاهي، وأظهرت روان بن حسين جمال وجهها من دون مكياج كما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها.



وكانت روان بن حسين قد كشفت عن إصابتها بمرض "الذئبة الحمراء"، ونشرت صورة تجمعها مع الطبيب فايز غنام من داخل عيادته. وفي التعليق الذي أرفقته مع الصورة، كشفت عن معاناتها من أعراض هذا المرض النادر منذ عامين، مؤكدة أن حالتها تدهورت قبل 4 أشهر، وفشل الكثير من الأطباء في تشخصيه.

وقالت: "من 4 أشهر وأنا أعاني من حساسية تشبه الحروق في صدري وظهري ويديّ وقدميّ وفروة شعري.. وراجعت الكثير من الأطباء، لكنهم لم يتمكنوا من تشخيص المرض وكانت حالتي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم".

وأضافت: "لم أجد أي علاج يتناسب مع الأعراض التي تظهر عليّ، إلى أن راجعت الدكتور فايز غنّام فأجرى لي فحوصات الحساسية، وفحوصات دم وأخذ خزعة من الجلد المصاب، وأكد تشخيصي بمرض الذئبة الحمراء".

وأشارت إلى أنها منذ عامين وهي تعاني من أعراض "الذئبة الحمراء"، ورغم ذلك فإن كل الأطباء الذي راجعتهم كانوا يشخصونها بأمراض مختلفة، متوجهة بالشكر للدكتور غنّام.

