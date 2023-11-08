بصورة من داخل الاستوديو..رامي صبري يحمس الجمهور لعمل يحضر له

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنان المصري رامي صبري على الجمهور من داخل الاستوديو بصورة نشرها عبر حسابه الخاص، وحمس رامي من خلالها الجمهور لعمل يحضر له، غير كاشف عن أي تفاصيل تتعلق به.



على صعيد آخر شارك رامي صبري مؤخرا صورة عمرها 23 عاماً، على صفحته الخاصة، ووجه رسالة مؤثرة، وقال: "صوره من ٢٣ سنه تقريبا الفرق بنهم كبير جدا في الصوره اللي فوق كنت بشتغل كورال مع الفنان الكبير محمد الحلو. وكنت وقتها ببتدي اشتغل علشان افهم يعني ايه مسرح وجمهور واذاي اتعامل مع الناس في الشغل. وكنت دايما عارف انها مرحله ( تعليميه ) وهاتمشي مش هقف عندها علشان كده مكانش عندي طموح فيها . فضلت اشتغل كورال مع معظم النجوم ساعتها لحد ما لحنت لفضل شاكر وعامر منيب الله يرحمه وبعدين شيرين اول ما ابتدت. وكل ده عارف ان هدفي لسه مجاش.

