ممثلة مصرية تُفجع بوفاة أحد أقاربها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية ريهام عبدالغفور، وفاة ابن خالتها، ظهر اليوم الأربعاء، دون الإشارة إلى أي تفاصيل تتعلق بأسباب الوفاة أو مكان وموعد صلاة الجنازة.



وكتبت ريهام لمتابعيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى ابن خالتي إسلام حمدي، الفاتحة من فضلكم".

ووجه الكثير من المشاهير كلمات العزاء والرثاء لريهام في وفاة ابن خالتها، ومن بين المعزين، السيناريست عبدالرحيم كمال، المخرج كريم العدل، المخرجة شيرين عادل، الفنان دياب، والممثلين: خالد سرحان، نجلاء بدر، صابرين، حسام داغر، وكريم الحسيني.

ووجه عدد من متابعي ريهام من خارج الوسط الفني، كلمات المواساة والتعزية في فقدان ابن خالتها، ودعوا له بالرحمة والمغفرة.