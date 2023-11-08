لدغة عنكبوت أدت إلى وفاة فنان عالمي شاب!

ميرنا وليد - بيروت - لدغة عنكبوت كانت كفيلة بالقضاء على حياة المغني البرازيلي دارلين مورايس، والذي لم يتجاوز الـ 28 عاماً من عمره!!

قضى ليلة أمس الفنان درالين مواريس، متأثراً لدغة عنكبوت سا في وجهه، في حين نجت إبنة زوجته بحياتها بالرغم من إصابتها المماثلة.



وأوضحت زوجة الفنان الراحل جولياني ليسبوا أن زوجها تعرض للدغة في منزل عائلتهم، في الـ 31 من شهر تشرين الأول الفائت، فشعر بإعياء شديد مع ظهور كدمة في وجهه، قبل أن يذهب إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولكن صحته تدهورت بعج خروجه من المستشفى، وتوفي في المنزل، بينما ابنتها البالغة من العمر 18 عاماً لا تزال تتابع العلاج وحالتها مستقرة.