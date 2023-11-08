ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق حالة من البلبلة، بعد تصريحها الأخير حول أحداث غز. ة والذي إعتبره الجمهور نوع من اليأس.

وكتبت غادة عبد الرازق في منشور لها: "إحنا بقالنا داخلين على شهر عمالين نشير بوست ونقطع شراينا واتكلمنا بكل اللغات عشان كنا عارفين إن فيه أشخاص وجيل جديد عربي أو أجنبي مش عارف تاريخ قضية فلسـ طين".

وإعتبرت أن هذه المنشورات لم تفيد بالرغم من أنها قلبت العالم رأساً على عقب، إلا أن المجازر لا تزال ترتكب، وكأنهم يعيشون إبادة جماعية، وتسائلت: "كله انقلب والنتيجة ايه؟ مجرد سؤال".

كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تحدث بلبلة بتعليقها.. "المنشورات المساندة لفلسـ طين لا تنفع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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