انتهاء تصوير حكاية "روحي فيك" بطولة عائشة بن أحمد ومحمد كيلاني

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى فريق عمل حكاية "روحى فيك" من مسلسل 55 مشكلة حب، من تصوير المشاهد الأخيرة فى العمل مطلع الصباح الباكر من اليوم ذاته فى إحدي الفيلات على ضفاف نهر النيل، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الرابعة المقرر انطلاقها مساء اليوم الأربعاء في تمام الثامنة مساءً على شاشة ON .

نستعرض لكم بعض الصور من داخل بلاتوه التصوير، والتى ظهر فيها عدد كبير من النجوم والصناع، والذين تسود بينهم روح البهجة والتفاؤل المليئة بالسعادة والسرور والابتسامة على وجوههم احتفالا بالانتهاء من تصوير هذه الحدوتة ورفع كلاك الفركش.

ويشار إلى أن تم عرض ثلاثة حلقات من هذه الحكاية آنذاك، حيث أن بعضها تصدر تريند جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، لاسيما، قد نالو تفاعل وترقب شريحة عريضة من الجمهور ورواد السوشيال ميديا، بأنهم يلهثون دائما وراء معرفة الكثير من الخيوط الدرامية الخفية التى تحمل عدد كبير من التوقعات والأراء المختلفة لديهم نظرا لسرد أحداثها التشويقية المثيرة، والتى تتضح مع توالى عرض الحلقات المتبقية أثناء مشاهدتها على الشاشة الذهبية.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحا والساعة 12 ظهرا، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الإلكترونية.

تفاصيل حكاية روحي فيك

وجدير بالذكر بأن حكاية «روحى فيك»، هى من بطولة النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسى، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وآخرين وظهور عدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

وتعد حكاية "روحى فيك" هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" والأخيرة وذلك بعد أن طرحت الحكاية الثالثة التى حملت عنوان "عيشها بفرحة " والذى أنتهت عرض آخر حلقاتها مع نهاية الأسبوع المنصرم، وهى من بطولة النجمة هبه مجدى وهانى عادل ورانيا منصور وآخرين ومن إخراج البير مكرم، وسبق وأن عرض حكايتين أخريين خلال الأسابيع الماضية والذين حققوا نجاح كبير واشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد ورواد وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة وقت عرضهم وهما: الحكاية الأولى والتى حملت إسم «الفريدو» من بطولة النجمة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وآخرين وإخراج عصام نصار، والحكاية الثانية والتى حملت إسم "ما تيجى نشوف" وهى من بطولة النجمة هنا شيحة وإسلام جمال وطارق صبرى وآخرين ومن إخراج محمد الخبيرى.

ويذكر أن فكرة مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب "55 مشكلة حب"، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل نفس الإسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منهم 10 حلقات بأبطال مختلفين تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية.