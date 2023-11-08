بطلة “التفاح الحرام” شيفال سام تنسحب من مسلسلها الجديد بشكل مفاجىء…اليكم التفاصيل  

بعد ان أفادت المعلومات أن شركة الانتاج OGM Pictures تتفاوض مع الممثلة والمغنية شيفال سام لتنضم الى ابطال مسلسل “الغرفة المجاورة”، يبدو ان المفاوضات تعثّرت بين الثنائي ولم تصل الى خواتيم سعيدة، اذ انسحبت نجمة مسلسل “التفاح الحرام” من المسلسل وبدأت الشركة البحث عن ممثلة أخرى بديلة عنها استعدادًا لانطلاق التصوير قريبًا.

مسلسل “الغرفة المجاورة” من كتابة باريش جونجر، الذي انفصل مؤخرًا عن كتابة مسلسل “الطائر الرفراف” من أجل “الغرفة المجاورة”، الذي سيكون أيضًا من الأعمال المقتبسة عن احد قصص المعالجة النفسية “جولسيران”.

وأشارت المعلومات الواردة عن العمل أن كل من قرأ السيناريو أُعجب به كثيرًا، حيث سيحكي عن قصة حب وعن العلاقات الملفتة للنظر المحيطة بها.

الجدير ذكره أن شيفال سام، التي خطفت الأنظار بشخصيّة “اندر” في مسلسل “التفاح الحرام”، كانت قد تواجدت مؤخرًا في لبنان حيث حصدت جائزة وغنّت على المسرح أغنية “يا قمر انا وياك” للسيدة فيروز.