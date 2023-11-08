هل تخطط حلا الترك لتكون بديلة شريهان ؟

بيروت - نادين محمد - كشفت الفنانة حلا الترك لبرنامج سينماتيك على قناة SBC السعودية أن نجوم عملها السينمائي " سكر " قالوا أنها تذكرهم بشريهان و أنها ممكن أن تكون شريهان جديدة.

هذه الإشادة من نجوم العمل دفع حلا الترك للتساؤل بينها و بين نفسها اذا بإمكانها الوصول لهذه المرحلة كون ليس لديها الثقة الكاملة بعد بأنها باستطاعتها القيام بذلك و لكنها تحدت نفسها لتقديم الأفضل.

ماجدة زكي : حلا الترك مجتهدة جدًا

و في أول تعليق على تصريح لحلا ، قالت الفنانة ماجدة زكي " حلا بتغني حلو اوي .. في الاستعراضات مجتهدة جدا .. وشاطرة اوي .. من اول لقطة .. مش ذي انا اقعد 10 ساعات ... حافظة ... جاهزة .. هايلة ".

أما الممثل محمد ثروت فقال : " هي تعتبر الوحيدة لي ممكن تعمل حاجة ذي كدا ...قليل اوي من الفنانات سواء بالوطن العربي او اي بلد عربي .. عندهم هذه الموهبة .. هي موهوبة جدا " .

حلا بداية نجمة صاعدة

و في سؤال حول اذا ممكن أن تكون شريهان الجديدة قال ثروت : " انا اتمنى تكون حد تاني غير شريهان بس في نفس المجال ، اتمنى يكون عندنا نيللي وشريهان وحلا و منى و .. يبقى عندنا كذا حد أو حد يطور الحتة دي بالذات... فبالتالي احنا ادام بداية نجمة صاعدة ".

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