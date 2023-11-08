محمد أبو داوود يكشف نصيحة عادل إمام له

بيروت - نادين محمد - أكد الفنان محمد أبو داوود، أنه كان يحلم بإخراج أي عمل فني للراحل فؤاد المهندس، معقبًا: «فؤاد المهندس كان بيقنعني بالتمثيل وأسيب الإخراج وكان نفسي إخراج أي عمل فني له».

محمد أبو داوود: هذه نصيحة عادل إمام لي

وأوضح خلال حواره مع برنامج «سبوت لايت»، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن الفنان عادل إمام نصحه بترك الإخراج والاتجاه إلى التمثيل، بالإضافة إلى الفنان أحمد زكي الذي شدد عليه بالاتجاه إلى التمثيل وترك الإخراج، بسبب موهبته.

محمد أبو داوود: قدمت العديد من الأدوار التاريخية

وتابع: رغم كل هذه النصائح من أساطير الفن، ولكن لم أترك الإخراج السينمائي، مضيفًا: «كل النجوم دول ، محمد عوض، عبلة كامل، شويكار، فؤاد المهندس أخرجت ليهم»، أنا مسكت في الإخراج علشان بتكسف اطلب من حد يساعدني في التمثيل أو يديني دور في فيلم أو مسلسل.

وأكمل: بدأت أركز على التمثيل بعد الطلب المتزايد عليا، وقدمت العديد من الأدوار التاريخية والوطنية، مثل «العائدون، الاختيار».

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